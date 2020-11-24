Последовательность и смелая игра. Как "Каспий" сохранил прописку в КПЛ

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ФК "Каспий" досрочно сохранил место в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как не хватающий звезд с неба, но, безусловно, по-спортивному смелый и один из самых играющих коллективов нынешнего чемпионата сумел сделать это.
Актаусцы изначально не причислялись к числу топовых команд премьер-лиги. Скромный бюджет (чуть больше миллиарда тенге) и такой же скромный подбор игроков позволяет ставить перед коллективом по-своему амбициозные задачи. Как ранее разъяснили Vesti.kz в Управлении облспорта Мангистауской области, "Каспий" должен закрепиться в КПЛ и достойно выступить в чемпионате.
Клуб подтверждает ожидания областного руководства, демонстрируя достойную игру. К тому же "Каспий" сохранил прописку в премьер-лиге. Здесь стоит отметить, что актаусцы были ярко-выраженным андердогом, на которого мало кто ставил. Первую победу "Каспий" одержал лишь в шестом туре, до этого проиграв пять матчей подряд. К слову, к настоящему моменту самое крупное поражение актаусцы потерпели от "Кайрата" - 0:3. Еще в четырех играх разница в пользу соперников "Каспия" составляла два мяча. В остальных встречах (шесть раз) западноказахстанский клуб уступил на тоненького - с разницей в один гол.
Между тем, актаусцы отметились сенсационными победами над участниками еврокубков: "Астаной" (на тот момент действующим чемпионом), дважды над "Кайсаром" (обладателем Кубка Казахстана) а также над прямым конкурентом за выживание "Окжетпесом" и рвущимся в середняки "Таразом".
Поистине незаменимым оказался сербский вратарь Марко Милошевич, проведший все 18 матчей клуба в КПЛ. А лучшим бомбардиром "Каспия" является французский вингер Биллала Себаихи. Вполне вероятно, что для актаусцев большой удачей будет удержать 28-летнего лидера.
По игре "Каспий" заслужил множество похвал. Команда не отступает от своей линии, демонстрируя запредельный характер, и во многом благодаря этому сумела достичь текущих результатов. Достаточно сказать, что практически никому из соперников не было легко в матчах с актауским клубом.
Впереди у "Каспия" два матча, 27 ноября актаусцы сыграют с "Шахтером", который в первом круге одержал победу лишь в концовке матча, а 30 встретятся с "Жетысу".
Отметим, что ранее клуб еще под названием "Актау" сумел по итогам сезона удержаться в премьер-лиге. Произошло это в 1992 году.
В 2001 году, уже называясь "Каспием", провел сезон в КПЛ и выбыл в первую лигу. В сильнейший дивизион актаусцы сумели вернуться в сезоне-2019. Под своим нынешним именем клуб оформил данное достижение (сохранение места в КПЛ) впервые.
Напомним, "Каспий" досрочно оформил прописку в КПЛ. По итогам 20-ти туров актаусцы стали недосягаемыми для "Окжетпеса", который в следующем сезоне выступит в первой лиге. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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