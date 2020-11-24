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Последовательность и смелая игра. Как "Каспий" сохранил прописку в КПЛ

Актаусцы досрочно решили задачу.

Последовательность и смелая игра. Как "Каспий" сохранил прописку в КПЛ
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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ФК "Каспий" досрочно сохранил место в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как не хватающий звезд с неба, но, безусловно, по-спортивному смелый и один из самых играющих коллективов нынешнего чемпионата сумел сделать это.

Актаусцы изначально не причислялись к числу топовых команд премьер-лиги. Скромный бюджет (чуть больше миллиарда тенге) и такой же скромный подбор игроков позволяет ставить перед коллективом по-своему амбициозные задачи. Как ранее разъяснили Vesti.kz в Управлении облспорта Мангистауской области, "Каспий" должен закрепиться в КПЛ и достойно выступить в чемпионате.


Клуб подтверждает ожидания областного руководства, демонстрируя достойную игру. К тому же "Каспий" сохранил прописку в премьер-лиге. Здесь стоит отметить, что актаусцы были ярко-выраженным андердогом, на которого мало кто ставил. Первую победу "Каспий" одержал лишь в шестом туре, до этого проиграв пять матчей подряд. К слову, к настоящему моменту самое крупное поражение актаусцы потерпели от "Кайрата" - 0:3. Еще в четырех играх разница в пользу соперников "Каспия" составляла два мяча. В остальных встречах (шесть раз) западноказахстанский клуб уступил на тоненького - с разницей в один гол.

Между тем, актаусцы отметились сенсационными победами над участниками еврокубков: "Астаной" (на тот момент действующим чемпионом), дважды над "Кайсаром" (обладателем Кубка Казахстана) а также над прямым конкурентом за выживание "Окжетпесом" и рвущимся в середняки "Таразом". 



При этом "Каспий" уже по ходу сезона лишился девяти игроков. Некоторые из них, ушли в клубы КПЛ: Еркин Тапалов и Айдос Таттыбаев в "Шахтер", Тарас Бондаренко в "Окжетпес", Александр Станисавлевич в "Кайсар", Султан Сагнаев как и Рамазан Каримов были возвращены "Астаной" после окончания аренды, а Серж Ньюадзи вернулся в "Тараз".

Впрочем, наставник актаусцев Срджан Благоевич сумел обойтись оставшимися игроками, а в августе клуб получил усиление. Из "Иртыша" пришли Рафкат Аслан и Арман Нусип. Из "Шахтера" перешел Еркебулан Нургалиев, имеющий опыт выступлений в чемпионате Болгарии, а также в статусе свободного агента клуб заполучил украинца Максима Марусича.

Поистине незаменимым оказался сербский вратарь Марко Милошевич, проведший все 18 матчей клуба в КПЛ. А лучшим бомбардиром "Каспия" является французский вингер Биллала Себаихи. Вполне вероятно, что для актаусцев большой удачей будет удержать 28-летнего лидера. 

Нельзя не отметить молодых игроков - 23-летних Амандыка Набиханова и Максата Тайкенова. Оба сыграли по 15 матчей.

На их фоне не сбавляют обороты ветераны: 36-летний Руслан Сахалбаев, 34-летний Илья Воротников и 31-летний Марат Шахметов. На троих они провели 42 матча и забили три гола.

По игре "Каспий" заслужил множество похвал. Команда не отступает от своей линии, демонстрируя запредельный характер, и во многом благодаря этому сумела достичь текущих результатов. Достаточно сказать, что практически никому из соперников не было легко в матчах с актауским клубом.

Впереди у "Каспия" два матча, 27 ноября актаусцы сыграют с "Шахтером", который в первом круге одержал победу лишь в концовке матча, а 30 встретятся с "Жетысу".

Отметим, что ранее клуб еще под названием "Актау" сумел по итогам сезона удержаться в премьер-лиге. Произошло это в 1992 году.

В 2001 году, уже называясь "Каспием", провел сезон в КПЛ и выбыл в первую лигу. В сильнейший дивизион актаусцы сумели вернуться в сезоне-2019. Под своим нынешним именем клуб оформил данное достижение (сохранение места в КПЛ) впервые.

"Окжетпес" проиграл "Тоболу" и вылетел из КПЛ

Напомним, "Каспий" досрочно оформил прописку в КПЛ. По итогам 20-ти туров актаусцы стали недосягаемыми для "Окжетпеса", который в следующем сезоне выступит в первой лиге. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь

 

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Метки:
Каспий Астана ФК Кайрат ФК Кайсар ФК Тараз ФК Окжетпес ФК Иртыш ФК КПЛ-2020

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