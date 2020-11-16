"Каспию" поставили задачу закрепиться в КПЛ и назвали бюджет на 2020 год

Футбольный клуб "Каспий" по итогам нынешнего сезона должен закрепиться в КПЛ-2020 и достойно выступить в чемпионате, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Мангистауской области. Также был озвучен бюджет актауского клуба.
"Бюджет КГУ ПФК "Каспий" в 2020 году составил один миллиард З0 миллионов тенге. На эти средства были предусмотрены расходы по содержанию: команды премьер-лиги, команды второй лиги, футбольного центра (28 тренеров и 400 воспитанников), команды по футзалу, содержание объекта спортивной базы КГУ ПФК "Каспий" а также содержание футбольного стадиона "Жас Канат", - отметили в Управлении облспорта на запрос редакции.
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