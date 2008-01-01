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Футбол

Арман Нусип (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Тараз пз 64
Место рождения
Алматы
Дата рождения
22 января 1994 (27 лет)
Пол
мужской
Рост, см
180
Вес, кг
73
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Первенство Казахстана 2011. Первая лига Цесна Ал

13

296 10 (18)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Кайрат-М

3

49 9 (14)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Кайрат-М

13

2+0

372 2 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Кайрат-М

7

1+0

+1/-0

224 3 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Кайрат-М

19

3+0

+0/-1

1

1175 2 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Кайрат-М

9

259 1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2015 ЦСКА Ал

2

14
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига ЦСКА Ал

19

1+0

3

1096 9 (13)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Кайсар

1

73 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Кайсар

24

0+1

3

992 1 (6)
Вторая лига Казахстана 2017 Алтай УК

16

7+0

1087 1 (16)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Кайрат-Жастар

6

3+0

+1/-0

1

323 3 (10)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Алтай УК

2

91 2 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Кайрат-Жастар

10

3

719 8 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Алтай УК

10

3+0

1

615 4 (12)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Иртыш

22

0+1

2

1095 8 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Иртыш

Вторая лига Казахстана 2019 Иртыш-М

3

2+0

137 10 (17)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Иртыш

1

22 12 (12)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Каспий

16

1+0

719 10 (12)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Тараз

5

1+0

168 10 (14)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Каспий

13

1+1

1

490 8 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Тараз

6

0+1

319 2 (4)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Каспий

1

13 1 (4)
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