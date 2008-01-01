|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Цесна Ал
|
13
|
|
|
|
|296
|10 (18)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Кайрат-М
|
3
|
|
|
|
|49
|9 (14)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Кайрат-М
|
13
|
2+0
|
|
|
|372
|2 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Кайрат-М
|
7
|
1+0
|
+1/-0
|
|
|224
|3 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Кайрат-М
|
19
|
3+0
|
+0/-1
|
1
|
|1175
|2 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Кайрат-М
|
9
|
|
|
|
|259
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|ЦСКА Ал
|
2
|
|
|
|
|14
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|ЦСКА Ал
|
19
|
1+0
|
|
3
|
|1096
|9 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Кайсар
|
1
|
|
|
|
|73
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Кайсар
|
24
|
0+1
|
|
3
|
|992
|1 (6)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Алтай УК
|
16
|
7+0
|
|
|
|1087
|1 (16)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Кайрат-Жастар
|
6
|
3+0
|
+1/-0
|
1
|
|323
|3 (10)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Алтай УК
|
2
|
|
|
|
|91
|2 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Кайрат-Жастар
|
10
|
|
|
3
|
|719
|8 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Алтай УК
|
10
|
3+0
|
|
1
|
|615
|4 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Иртыш
|
22
|
0+1
|
|
2
|
|1095
|8 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Иртыш
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2019
|Иртыш-М
|
3
|
2+0
|
|
|
|137
|10 (17)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Иртыш
|
1
|
|
|
|
|22
|12 (12)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Каспий
|
16
|
1+0
|
|
|
|719
|10 (12)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Тараз
|
5
|
1+0
|
|
|
|168
|10 (14)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Каспий
|
13
|
1+1
|
|
1
|
|490
|8 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Тараз
|
6
|
0+1
|
|
|
|319
|2 (4)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Каспий
|
1
|
|
|
|
|13
|1 (4)