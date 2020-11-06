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Нужно уезжать? Что следует знать о молодых казахстанских футболистах в КПЛ-2020

Похвалить можно лишь "Кайрат".

Нужно уезжать? Что следует знать о молодых казахстанских футболистах в КПЛ-2020
Мади Жакипбаев. Фото: ФК "Астана"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодняшняя молодежь - завтрашний уровень отечественного футбола. Этот принцип уже автоматизирован до невозможности в ряде европейских стран, откуда ежегодно выбиваются перспективные футболисты. Однако в Казахстане до этого еще далеко - лишь 27 молодых казахстанских игроков сыграли за свои команды в этом сезоне КПЛ, многие из них выходили на поле лишь в концовке нескольких встреч. Корреспондент Vesti.kz оценил ситуацию молодых игроков в Казахстане и пришел к определенным выводам.

В данном материале мы рассмотрели тех футболистов, которым было не больше 21 года на момент начала сезона. 27 футболистов из 11 команд - это, в среднем, по 2-3 игрока от каждого клуба. Статистика, которая заставляет волноваться. Пока в топовых чемпионат проявляют себя и пишут свое имя достижениями 18-летние ребята, в нашей премьер-лиге особых успехов нет и у 22-летних исполнителей. Это серьезная проблема, которая поднималась уже не раз и продолжает сохранять свою актуальность. 



Если по логике большинство молодых футболистов должны проявлять себя в клубах-аутсайдерах, то в премьер-лиге все наоборот. В команде, которая идет на последнем месте в таблице (не считая "Иртыш"), свои игровые минуты получил лишь один молодой казахстанец. А больше всего футболистам нового поколения доверяли именно в "Кайрате", который завоевал чемпионство. Нонсенс, не правда ли?



В "Окжетпесе" во всех матчах чемпионата в заявке присутствовал 21-летний защитник Талгат Кусяпов. Но тренер лишь раз выпустил Кусяпова с первых минут, а еще в одной из игр Талгат появился на поле после перерыва. 



Получше ситуация с практикой у молодых исполнителей в "Каспие". Но нужно не забывать, что посреди сезона в команде случилась серьезная проблема, когда сразу несколько человек основы заболели коронавирусом. Полузащитник Куандык Нурсултанов вышел на замену в июльской игре с "Тоболом". В том же матче дебютировал 18-летний защитник Тимур Реджепов. Также в составе актаусцев на поле выходили еще двое молодых футболистов, но о них мы расскажем чуть позже.



В "Кызыл-Жар СК" уже шесть матчей подряд по 90 минут провел защитник молодежной сборной Алибек Касым. Всего в этом сезоне на счету Алибека 630 сыгранных минут и два заработанных предупреждения. Трижды в концовках матчей на поле выходил 20-летний нападающий Максим Скорых. Такой же показатель на счету хавбека Артема Черединова.



В "Таразе" семь матчей отыграл один из лидеров молодежной сборной страны - вратарь Мухаммеджан Сейсен. В них 21-летний страж ворот пропустил всего четыре мяча. На этой неделе Сейсену уже удалось сохранить ворота в неприкосновенности в победном матче против "Астаны".



"Жетысу" ограничился наличием в составе Еркебулана Сейдахмета. 20-летний футболист, активно поднявший уровень узнаваемости "Жетысу" в Instagram, провел за семиреченцев шесть матчей, два из которых - с первых минут. Суммарно Сейдахмет провел на поле 166 минут, а это меньше двух полноценных матчей. К сожалению, остается признать, что болельщики ждали от Еркебулана совсем других результатов. 



В "Кайсаре" из молодежи доверяют разве что защитнику Динмухамеду Кашкену. В последнем матче Димаш сыграл 90 минут против "Тобола", это был его первый полноценный поединок в сезоне. Ранее оборонец молодежной сборной трижды выходил на замену. В одной из игр чемпионата свой шанс получил полузащитник Аян Кулмаганбетов, отыгравший 30 минут.



В составе карагандинского "Шахтер" на замену выходит 21-летний полузащитник Жан-Али Пайруз. Хавбек появлялся на поле шесть раз, а самый ранний его выход на поле был лишь на 61-й минуте встречи. Голевыми действиями Жан-Али не отметился, но получил одну желтую карточку. 



В "Ордабасы" выходят на поле лишь два молодых исполнителя, но времени им дается больше, чем многим из этого списка. Полузащитник Аслудин Хаджиев сыграл в восьми встречах, записав на свой счет один ассист. Другой хавбек Эльхан Астанов сыграл в девяти матчах, но реже попадал в стартовый состав. На счету Астанова два предупреждения. 



За "Тобол" десять матчей провел нападающий Оралхан Омиртаев, отметившийся одним голом и ассистом. 21-летний защитник Роман Асранкулов провел три полные игры в самом начале сезона. Левый защитник Сагадат Турсынбай, который стал одним из открытий сезона в первой лиге-2018, провел лишь один матч в июле месяце против ослабленного из-за коронавируса "Каспия". В том же матче на замену вышел 19-летний полузащитник Жаслан Жумашев



В составе "Астаны" выделяются лишь три человека. Тут мы возвращаемся к разговору о "Каспие". В первой половине сезона за команду из Актау на правах аренды играли нападающий Рамазан Каримов и полузащитник Султан Сагнаев. Летом футболисты молодежной сборной были отозваны обратно в столицу. На счету Каримова в этом сезоне пять матчей (один в старте), а Сагнаев принял участие в четырех играх. 20-летний полузащитник Мади Жакипбаев четыре раза вышел на замену. Но стоит отметить, что после назначения Андрея Тихонова, Мади, являющийся самым молодым дебютантом в истории клуба, появлялся на поле уже дважды.



В "Кайрате" у Алексея Шпилевского с молодежью проблем нет. Защитник главной сборной Нуралы Алип отыграл 12 встреч и забил в них четыре гола, три из которых - с пенальти. В шести играх чемпионата принял участие вратарь Данил Устименко. Нападающий Артур Шушеначев провел 11 матчей (два в основе) и забил в них три гола. Еще в восьми матчах на замену выходил полузащитник Султанбек Астанов. 19-летний футболист Данияр Усенов принял участие в пяти встречах, а несколько туров назад ему удалось поразить ворота "Жетысу". Четырежды на замену в концовках матчей выходил игрок центра поля Адам Адахаджиев. В одном из матчей 16 минут игры получил 17-летний защитник Александр Широбоков

Из всех игроков стабильным футболистом старта можно назвать лишь Нуралы Алипа из "Кайрата". Он и является единственным, кто играет за взрослую сборную страны. С учетом отсутствия доверия тренеров к молодым игрокам, кажется, что им стоит задуматься о каких-то переменах в карьере. В последнее время молодые казахстанцы начали чаще уезжать в зарубежные чемпионаты, как показывает практика, - этот выбор вполне обоснован. 

Болельщики будут только рады, если молодые игроки будут еще чаще пробовать себя за границей и пополнять список, который уже состоит из Бахтиера Зайнутдинова, Акмаля Бахтиярова, Дмитрия Бачека, Рамазана Оразова, Армана Кенесова и других.

Фото: ФК "Астана" (1,12), ФК "Кайрат" (2,13), ФК "Окжетпес" (3), ФК "Каспий" (4), КФФ (5,6,7), ФК "Кайсар" (8), ФК "Шахтер" (9), ФК "Ордабасы" (10), ФК "Тобол" (11)©️

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Астана ФК Сейдахмет Еркебулан Окжетпес ФК Каспий Кызыл-Жар СК Тараз ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Шахтер ФК

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