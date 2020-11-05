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Испанский клуб представил 19-летнего футболиста молодежной сборной Казахстана

Он является воспитанником "Шахтера".

Испанский клуб представил 19-летнего футболиста молодежной сборной Казахстана
Дмитрий Бачек. Фото: instagram.com/poblense
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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19-летний казахстанский футболист Дмитрий Бачек официально представлен в "Унион Депортиво Побленсе", передает корреспондент Vesti.kz.

Об этом представитель третьего по силе дивизиона чемпионата Испании объявил в социальных сетях. 

Напомним, о переходе футболиста команда сообщила месяц назад. Бачек является воспитанником карагандинского "Шахтера". В конце 2019 года он покинул свой родной клуб. Сообщалось, что он мог оказаться в хорватском "Хайдуке", интерес к нему также проявлял немецкий "Штутгарт".

"Побленсе" основан в 1935 году и представляет город Ла-Пуэбла автономного сообщества Балеарские острова. Клуб выступает в Сегунде Б и никогда не играл в Примере.

19-летний футболист сборной Казахстана рассказал о предложениях от "Ромы", "Бетиса" и "Спортинга"

 

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Метки:
Шахтер ФК Футбольные трансферы Испания Сборная РК по футболу

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