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19-летний футболист сборной Казахстана рассказал о предложениях от "Ромы", "Бетиса" и "Спортинга"

Также его просматривал "Штутгарт".

19-летний футболист сборной Казахстана рассказал о предложениях от "Ромы", "Бетиса" и "Спортинга"
Дмитрий Бачек. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Казахстанский полузащитник Дмитрий Бачек в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, какие предложения он получал до подписания контракта с испанским клубом "Побленсе". 19-летний игрок молодежной сборной Казахстана является воспитанником карагандинского "Шахтера"

"Из тех предложений, которые я видел в письменном виде и те, с которыми общался лично, могу сказать, а остальные надо уточнять у агентов. Они отсеивали, выбирали и до меня доходило не все. 

Летом 2019 года были "Рома" и "Торино", польский клуб "Термалика" и словацкая "Нитра". Осенью того же года - испанские "Бетис Б" и "Херена", также приглашали на просмотр португальские "Спортинг" (U-19), "Брага Б" и латвийская "Валмиера"

В январе 2020 года выходили белорусский БАТЭ и хорватский "Хайдук", а также  "Смолевичи" (Беларусь) и "Локомотив Пловдив" (Болгария). Это то, что я видел и с кем общался. Остальное надо уточнять у агентов.

Касательно "Штутгарта" и немецких скаутов. Они не только меня просматривали. Насколько я знаю, это был проект агентства, с которым я сотрудничаю по поднятию имиджа казахстанского футбола, и они выбрали четверых футболистов для трудоустройства в топ-чемпионаты", - отметил 19-летний игрок.

От второй лиги Казахстана до "Реала". Что нужно знать о казахстанском футболисте, уехавшем в Испанию

Напомним, что о переходе Бачека испанский клуб "Побленсе" объявил на этой неделе. Новая команда казахстанца представляет город Ла-Пуэбла автономного сообщества Балеарские острова. Основан в 1935 году. Клуб выступает в Сегунде Б и никогда не играл в Примере. 

 

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Метки:
Испания Сборная РК по футболу Шахтер ФК Португалия Италия

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