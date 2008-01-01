|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Каспий
|
2
|
|
|
|
|111
|3 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Каспий
|
27
|
1+1
|
|
5
|
1
|1515
|11 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Каспий
|
1
|
|
|
1
|
1
|90
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Каспий
|
9
|
1+2
|
|
1
|
|419
|2 (14)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Каспий
|
1
|
|
|
|
|45
|10 (12)
|Вторая лига Казахстана 2020
|Каспий-М
|
3
|
|
|
1
|
|265
|1 (4)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Каспий
|
|
|
|
|
|8 (14)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Каспий-М
|
15
|
2+0
|
+1/-1
|
3
|
|1339
|1 (11)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Каспий
|
1
|
|
|
|
|27
|1 (4)