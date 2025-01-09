"Ювентус" собрался увести у "Барселоны" любимчика фанатов

Защитник сборной Уругвая по футболу Рональд Араухо близок к уходу из каталонской "Барселоны". Его исходящий трансфер может состояться в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Ювентус" настаивает на сделке с Рональдом Араухо, а для ускорения переговоров планируется наладить контакты с "Барселоной". Он является главной целью на позицию центрального защитника.

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Ранее испанские СМИ сообщали, что Араухо не пользуется доверием со стороны главного тренера "Барселоны" Ханса-Дитера Флика, а потому может покинуть команду. Если это случится, то фанаты могут ополчиться на немецкого специалиста, так как игрок является их любимчиком.

Араухо находится в "Барселоне" с 2018 года, когда перешел из уругвайского "Бостон Ривера" за 4,7 миллиона евро. Он связан контрактом с каталонцами до 30 июня 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

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