"Ювентус" собрался увести у "Барселоны" любимчика фанатов

Защитник сборной Уругвая по футболу Рональд Араухо близок к уходу из каталонской "Барселоны". Его исходящий трансфер может состояться в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Ювентус" настаивает на сделке с Рональдом Араухо, а для ускорения переговоров планируется наладить контакты с "Барселоной". Он является главной целью на позицию центрального защитника.
"Бенфика" пока не открывает двери для ухода Антониу Силвы в январское окно.
Араухо находится в "Барселоне" с 2018 года, когда перешел из уругвайского "Бостон Ривера" за 4,7 миллиона евро. Он связан контрактом с каталонцами до 30 июня 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.