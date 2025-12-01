Италия
Легендарный экс-капитан "Реала" решил стать одноклубником Модрича

Экс-капитан сборной Испании, защитник мексиканского "Монтеррея" Серхио Рамос может продолжить карьеру в итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Рамос стремится к ЧМ-2026

Бывший лидер мадридского "Реала" намерен сделать всё, чтобы попасть в заявку сборной Испании на чемпионат мира 2026 года. По данным Transfer News Live, 39-летний футболист рассматривает вариант с уходом из стана мексиканской команды и трансфером в европейский клуб.

 Рамос попросился в "Милан"

Как сообщается, Рамос был предложен итальянскому "Милану" через группу посредников. "Россонери" изучают возможность подписания опытного защитника, который может укрепить оборону и привнести в раздевалку уникальный уровень лидерства и профессионализма.

Ранее также появлялась информация, что Рамос может даже вернуться в "королевский клуб", где он провёл лучшие годы своей карьеры, однако этот вариант пока кажется маловероятным.


Модрич воссоединится с Рамосом в новом клубе?

Если переход состоится, Рамос снова станет одноклубником хорватского полузащитника Луки Модрича — самым титулованным игроком в истории "Реала", который летом перебрался в Милан и уже стал лидером команды Массимилиано Аллегри. 40-летний хавбек быстро вписался в проект и стал ключевой фигурой в центре поля.

Отметим, что Рамос защищал цвета "сливочных" 16 лет, сыграв более 650 матчей и став символом эпохи. Вместе с мадридским грандом он стал 4-кратным победителем Лиги чемпионов, 5-кратным чемпионом Испании, а также известен фанатам как один из лучших капитанов в истории клуба.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Милан 13 8 4 1 19-9 28
2 Наполи 13 9 1 3 20-11 28
3 Интер 13 9 0 4 28-13 27
4 Рома 13 9 0 4 15-7 27
5 Болонья 12 7 3 2 21-8 24
6 Комо 13 6 6 1 19-7 24
7 Ювентус 13 6 5 2 17-12 23
8 Лацио 13 5 3 5 15-10 18
9 Удинезе 13 5 3 5 14-20 18
10 Сассуоло 13 5 2 6 16-16 17
11 Аталанта 13 3 7 3 16-14 16
12 Торино 13 3 5 5 12-23 14
13 Кремонезе 12 3 5 4 13-16 14
14 Лечче 13 3 4 6 10-17 13
15 Кальяри 13 2 5 6 13-19 11
16 Дженоа 13 2 5 6 13-20 11
17 Парма 13 2 5 6 9-17 11
18 Пиза 13 1 7 5 10-18 10
19 Фиорентина 13 0 6 7 10-21 6
20 Верона Хеллас 13 0 6 7 8-20 6

