"Бешикташ" определился с будущим Зайнутдинова

Новости спорта Футбол Италия
Вчера 08:40
©ФК "Бешикташ"

Стала известна позиция "Бешикташа" относительного будущего казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в турецкой команде, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Эртана Сюзгюна, руководство "орлов" не рассчитывает на Зайнутдинова в следующем сезоне и хочет продать его.

"Бахтиер Зайнутдинов не рассматривается "Бешикташем" при планировании заявки на следующий сезон. Это футболист, от которого клуб хочет избавиться, чтобы получить денежную компенсацию. К игроку есть интерес со стороны российского рынка. На данный момент четкого согласия нет", - отметил журналист.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский "Зенит" сделал предложение "Бешикташу" по трансферу Зайнутдинова. Сумма возможного перехода - 4,5 миллиона евро. За "Зенит" выступает еще один футболист сборной Казахстана - защитник Нуралы Алип.

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Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

За стамбульский клуб он провел 37 матчей, забив один гол. В составе "Бешикташа" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции, но в чемпионате команда заняла шестое место. Его контракт с "орлами" рассчитан до конца сезона-2026/27.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбольные трансферы Зенит Футбол

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