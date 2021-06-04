Соперники Казахстана разнесли группу, в которой играла Россия, и вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) определились четвертьфиналисты, сообщает корреспондент Vesti.kz. Все участники, вышедшие в 1/2, представляют группу В, в которой играла сборная Казахстана.

Команда США первой пробилась в следующую стадию, разгромив словаков со счетом 6:1.

Германия проигрывала Швейцарии по ходу матча, но на последней минуте перевела игру в овертайм и затем одержала победу в серии буллитов (3:2).

Также сделала камбэк Канада, которая выбила из борьбы Россию, сначала сравняв в основное время, а затем забросив победную шайбу в дополнительной пятиминутке (2:1).

Действующий чемпион мира сборная Финляндии прошла Чехию благодаря единственному голу, забитому во втором периоде.

Таким образом, в полуфинале чемпионата мира-2021 сыграют следующие пары:

США - Канада;

Германия - Финляндия.

Напомним, что сборная Казахстана на групповой стадии турнира, заняв пятое место, сыграла со всеми участниками полуфинала. Подопечные Юрия Михайлиса сенсационно обыграли Финляндию (2:1 Б) и были сильнее Германии (3:2), но уступили США (0:3) и Канаде (2:4).

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