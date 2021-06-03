Определился первый полуфиналист ЧМ-2021 по хоккею. В группе он обыграл Казахстан

Сборная США пробилась в полуфинал чемпионата мира по хоккею в Риге. В четвертьфинале она обыграла Словакию со счетом 6:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе победителей дубль оформили Колин Блэквелл (16-я, 36-я) и Конор Гарланд (19-я, 58-я). Также отличились Брайан Бойл (13-я) и Александр Хмелевски (45-я). У словаков одну шайбу отыграл Петер Цегларик (32-я).

Напомним, что США с первого места вышли в плей-офф. В группе они соперничали с Казахстаном, которого победили со счетом 3:0.

Подопечные Юрия Михайлиса после поражения в последнем туре группового раунда от Норвегии (1:3) не смогли отобраться в четвертьфинал турнира.



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