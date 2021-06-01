Сборная Казахстана по хоккею не пробилась в плей-офф и завершила выступление на чемпионате мира

Сборная Казахстана по хоккею не вышла в плей-офф чемпионата мира в топ-дивизионе, проходящего в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне команда могла оформить этот успех, который стал бы историческим, в последнем матче группы В, если бы обыграла немотивированную Норвегию. Но подопечные Юрия Михайлиса потерпели поражение.

В итоге пришлось ждать результат матча Канада - Финляндия, в котором нужна была победа действующих чемпионов в основное время. Но эта встреча была переведена в овертайм. Сборная Казахстана завершила выступление на турнире.

Напомним, что команда никогда не выходила в плей-офф чемпионатов мира в топ-дивизионе. Обычно она вела борьбу за выживание, занимала последнее место в группе и вылетала в первый дивизион, а через год выигрывала его и снова возвращалась в элиту.

На этом ЧМ из-за пандемии все участники сохраняют прописку. Казахстан набрал десять очков в семи матчах. До зоны плей-офф не хватило трех баллов. Номинально сборная пока входит в четверку сильнейших, но будет вытеснена оттуда после матча Германия - Латвия одной из этих команд, эта игра начнется в 23:15.

В рамках группового этапа сборная Казахстана одержала несколько сенсационных побед - над Латвией, Финляндией и Германий, а также установила рекорд турнира по забитым шайбам, разгромив Италию.

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