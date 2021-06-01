До плей-офф рукой подать, или почему за сборную Казахстана не стыдно на этом чемпионате мира

Сборная Казахстана по хоккею до последнего момента претендовала на выход в плей-офф чемпионата мира, но сама перечеркнула свои реальные шансы. Некоторые подробности о команде, о которой говорили в восторженным тонах и за которую не стыдно было болеть, - в материале корреспондента Vesti.kz.

Перед выездом в Ригу для казахстанских хоккеистов озвучили практически фантастическую задачу - выход из группы и борьба за медали. То, что не получилось в предыдущих розыгрышах состязания. Мало кто верил, что сборная Казахстана способна подтвердить свои амбиции.

Были и кадровые проблемы. Тренерский штаб возглавил Юрий Михайлис, который ровно довел "Барыс" до первого круга плей-офф, а Хенрик Карлссон с Найджелом Доусом, на которых делали ставку и надеялись, отказались выступать за сборную. Пришлось рисковать. На ворота должен был встать кто-то из голкиперов, чьи главные победы пока только в национальном чемпионате.

Но Казахстан зажег новую звездочку. Никита Бояркин вытащил две буллитные серии, показывая уверенную игру и в основное время. Запомнился Иван Степаненко, доказав, что есть у нас еще защитники, умеющие играть не только надежно, но и эффектно. Некоторые его силовые приемы, как и сэйвы Бояркина, стали хайлайтами матчей.

Команда билась. Обыграны Латвия (3:2 Б), Финляндия (2:1 Б) и Германия (3:2), а хоккеисты Италии (11:3) просто разбиты. Да, встречи с США (0:3), Канадой (2:4) и Норвегией (1:3), проиграны, североамериканцы были лучше, а в заключительном матче казахстанцы "сгорели". С медленной игрой, где каждая третья передача на перехват, победить такого опасного соперника невозможно.

Стыдно? Нет. Команда могла выступить сенсационно, ведь шансы на плей-офф были великолепные, но даже десяти очков от нее никто не ожидал. А четыре победы? Они были эмоциональные и трудовые. Казахстанцы даже лидировали в группе, а болельщики и специалисты начали петь им дифирамбы. Казалось, что они могут все, но случилась неудачная игра с Норвегией. Значит, плей-офф еще не заслужили. А мы предлагаем вам еще раз насладиться прекрасными победами команды.

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