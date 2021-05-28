Два новых хоккеиста, или какие изменения сделала сборная Казахстана в матче с Канадой на ЧМ-2021

Голкипер Андрей Шутов и форвард Саян Данияр дебютировали за сборную Казахстана в матче против Канады на чемпионате мира в элитном дивизионе, который проходит в Латвии, передает корреспондент Vesti.kz.

23-летний вратарь заменил на льду 22-летнего Никиту Бояркина, который номинирован на звание лучшего в турнире. Что же касается 21-летнего Данияра, то он сменил форвардов Егора Петухова с Евгением Рымаревым. Оба, как и Бояркин, сыграли в первых четырех матчах.

Победа над Канадой, или как Казахстан может оставить лидера мирового рейтинга без плей-офф ЧМ-2021

Добавим, что Казахстан и Канада претендуют на выход в плей-офф чемпионата мира, а любая потеря очков может вывести североамериканцев из борьбы. На один матч дисквалифицирован защитник казахстанской команды Иван Степаненко.

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