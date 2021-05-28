Победа над Канадой, или как Казахстан может оставить лидера мирового рейтинга без плей-офф ЧМ-2021

Сборная Казахстана по хоккею может сократить количество претендентов на выход в плей-офф чемпионата мира, если обыграет Канаду. Лидер мирового рейтинга стартовал с трех поражений подряд и больше не может терять очки. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Канадская сборная выиграла у Норвегии и набрала первые баллы в Риге. Для того, чтобы претендовать на выход из группы, им нужно набрать все оставшиеся девять очков, и, помимо Казахстана, они сыграют с Италией и Финляндией. Задача осуществимая, но провалить ее можно уже в первой игре.

Если Казахстан отберет хотя бы очко, то канадцам может не хватить итоговой суммы баллов для успешной квалификации. Поражение в основное время или за пределами 60 минут практически не оставит лидерам мирового рейтинга реальных шансов на выход из группы. Только математические.

Круг претендентов на четыре первых места, которые выводят в плей-офф, сократится до пяти сборных. Очки в матче с Канадой помогут и Казахстану закрепиться в квартете лидеров.

Выбить Канаду и лидеров группы, или как для Казахстана может завершиться борьба за место в плей-офф ЧМ-2021

Добавим, что матч Казахстана с Канадой начнется в 19:15 по столичному времени и будет показан в прямом эфире. На один матч дисквалифицирован защитник казахстанской команды Иван Степаненко.

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