Месси объяснил уход из ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси, ныне выступающий за американский "Интер Майами", объяснил свой уход из французского "Пари Сен-Жермена", сообщают Vesti.kz.

По словам футболиста, решение было семейным, так как на протяжении двух лет в Париже он и его близкие не чувствовали себя счастливыми.

"Это было семейное решение попытаться принести пользу семье. Мы провели два сложных года, у нас не все было хорошо, это многого стоило нам. Я хотел немного вернуться к тому, кем мы были, когда были в Барселоне, наслаждаться повседневной жизнью, детьми, чтобы семья была в порядке, чтобы я наслаждался спортивной жизнью, чего у меня не было раньше. По многим причинам мы решили, что это будет именно то место. Сегодня, спустя некоторое время, могу сказать, что мы не ошиблись", - приводит слова Месси TyC Sports.

Клуб Месси впервые вышел в Лигу чемпионов

Напомним, Месси выступал за ПСЖ с 2021 по 2023 год. Этим летом аргентинец на правах свободного агента перешел в "Интер Майами". В составе американского клуба уже завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в мире.

До этого форвард всю карьеру выступал за "Барселону". В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Лионель Месси сделал заявление о завершении карьеры