Месси объяснил уход из ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Вчера 16:58
©instagram.com/leomessi

Аргентинский нападающий Лионель Месси, ныне выступающий за американский "Интер Майами", объяснил свой уход из французского "Пари Сен-Жермена", сообщают Vesti.kz.

По словам футболиста, решение было семейным, так как на протяжении двух лет в Париже он и его близкие не чувствовали себя счастливыми. 

"Это было семейное решение попытаться принести пользу семье. Мы провели два сложных года, у нас не все было хорошо, это многого стоило нам. Я хотел немного вернуться к тому, кем мы были, когда были в Барселоне, наслаждаться повседневной жизнью, детьми, чтобы семья была в порядке, чтобы я наслаждался спортивной жизнью, чего у меня не было раньше. По многим причинам мы решили, что это будет именно то место. Сегодня, спустя некоторое время, могу сказать, что мы не ошиблись", - приводит слова Месси TyC Sports.

Клуб Месси впервые вышел в Лигу чемпионов

Напомним, Месси выступал за ПСЖ с 2021 по 2023 год. Этим летом аргентинец на правах свободного агента перешел в "Интер Майами". В составе американского клуба уже завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в мире.

До этого форвард всю карьеру выступал за "Барселону". В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Лионель Месси сделал заявление о завершении карьеры

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель ПСЖ США

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 20:30
Франция
Анчелотти сделал категоричное заявление по трансферу Мбаппе
Вчера , 16:58
Франция
Месси объяснил уход из ПСЖ
23 августа, 15:30
Франция
Экс-игрок ПСЖ отреагировал на "мыльную оперу" вокруг Мбаппе
23 августа, 11:13
Франция
В ПСЖ провели тайное голосование по Мбаппе
23 августа, 09:11
Франция
Мбаппе договорился с ПСЖ. Подробности
22 августа, 15:21
Франция
ПСЖ придумал способ заработать миллионы на уходе Мбаппе
22 августа, 10:24
Франция
Появились новости о будущем Мбаппе в ПСЖ
22 августа, 08:05
Франция
ПСЖ выставил ценник на Мбаппе. Назван покупатель
21 августа, 14:56
Франция
Стала известна позиция руководства ПСЖ по Мбаппе
21 августа, 10:49
Франция
Появились неожиданные подробности трансфера Мбаппе в "Реал"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»