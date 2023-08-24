Лионель Месси сделал заявление о завершении карьеры

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси ответил на вопрос по поводу возможного завершения карьеры, сообщают Vesti.kz.

"Я до сих пор не думаю о завершении карьеры, честно говоря. Мне нравится играть, мне нравится быть с мячом, находиться на поле, соревноваться и тренироваться. Не знаю, сколько еще я буду играть, но постараюсь пользоваться этим как можно дольше. Есть время подумать, проанализировать и выбрать. Сегодня самое главное - насладиться тем, что осталось", - приводит слова Месси TyC Sports.

36-летний Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. Контракт с клубом рассчитано до 2025 года. В семи матчах за американский клуб он забил десять голов и сделал один ассист.

Клуб Месси впервые вышел в Лигу чемпионов

Ранее Месси завоевал свой первый титул в составе "Интер Майами", выиграв турнир Кубка лиг MLS + MX. Аргентинец завоевал 44-й трофей в карьере и стал самым титулованным футболистом в истории.

Предыдущие два сезона аргентинец провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого всю карьеру он провел в каталонской "Барселоне".

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