Вчера 20:23

"Зенит" включил Алипа в состав на матч РПЛ

"Зенит" из Санкт-Петербурга объявил состав на матч 17-го тура РПЛ против казанского "Рубина", сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип начнет игру в стартовом составе "Зенит".

"Зенит": Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро.

"Зенит" набрал 33 очка и после 16 игр занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У "Рубина" 23 очка и седьмое место после 16 матчей в чемпионате России.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 17 11 4 2 34-10 37
2 ЦСКА М 17 11 3 3 28-14 36
3 Зенит 17 10 6 1 32-12 36
4 Локомотив М 17 9 7 1 35-21 34
5 Балтика 17 8 8 1 22-7 32
6 Спартак М 17 8 4 5 25-22 28
7 Рубин 17 6 5 6 16-20 23
8 Акрон Тл 17 5 6 6 22-24 21
9 Динамо М 17 5 5 7 26-25 20
10 Ахмат 17 5 4 8 21-25 19
11 Ростов 17 4 6 7 13-20 18
12 Крылья Советов 17 4 5 8 20-31 17
13 Динамо Мх 16 3 5 8 8-20 14
14 Оренбург 17 2 6 9 17-28 12
15 Пари НН 17 3 2 12 11-28 11
16 Сочи 16 2 2 12 14-37 8

