"Зенит" включил Алипа в состав на матч РПЛ

"Зенит" из Санкт-Петербурга объявил состав на матч 17-го тура РПЛ против казанского "Рубина", сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип начнет игру в стартовом составе "Зенит".

"Зенит": Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро.

"Зенит" набрал 33 очка и после 16 игр занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У "Рубина" 23 очка и седьмое место после 16 матчей в чемпионате России.