"Зенит" решил судьбу Алипа

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 13:20
©ФК "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит" не планирует отпускать в летнее трансферное окно защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, которым интересуются турецкие клубы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Metaratings.ru.

По информации источника, главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассчитывает на Алипа в осенней части чемпионата на фоне травм Дмитрия Чистякова и Родригао. Также российский клуб не устраивают предложенные турецкими клубами условия. Речь идет об аренде игрока с правом выкупа, но "Зенит" готов рассматривать только полноценный трансфер за приличную сумму.

Ранее сообщалось, что в переходе Алипа заинтересованы "Трабзонспор" и "Истанбул Башакшехир" . Казахстанские футболисты с нового сезона больше не считаются легионерами в чемпионате Турции, что способствовало интересу местных клубов.

Однако в "Трабзонспоре" заявили, что не интересуются Алипом.

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Защитник выступает за "Зенит" с февраля 2022 года, на его счету 31 матч без результативных действий.

Сообщалось, что "Зенит" готов продать Алипа, если за него предложат около пяти миллионов евро. Контракт казахстанца с российским клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
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