Два турецких клуба поборются за Нуралы Алипа

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, выступающий за санкт-петербургский "Зенит", стал объектом интереса сразу двух турецких клубов, сообщают Vesti.kz.

По данным Sports Digitale, на 23-летнего футболиста претендуют "Трабзонспор" и "Башакшехир". Обе команды настаивают на трансфере этого игрока.

Напомним, что "Зенит" может продать Алипа, если за него предложат около пяти миллионов евро. Он играет за российский клуб с февраля 2022 года и вместе с ним он стал двукратным чемпионом России.

Контракт казахстанца с "Зенитом" действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что на Алипа выходил еще один турецкий клуб - "Сивасспор".

Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о переходе полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташ".

Чемпионат турецкой Суперлиги стартовал 11 августа. Интерес к казахстанским футболистам обострился в связи с тем, что они не будут считаться в нем легионерами.

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