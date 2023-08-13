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"Бешикташ" подписал 4-летний контракт с Зайнутдиновым - турецкий журналист

"Бешикташ" подписал 4-летний контракт с Зайнутдиновым - турецкий журналист
©ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА достиг договоренности с турецким "Бешикташем" о переходе Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz.

По информации турецкого тележурналиста Эртана Сюзгюна, "Бешикташ" подписал 4-летний контракт с футболистом сборной Казахстана.

Отмечается, что Бахтияр попрощается с ЦСКА после матча с "Сочи", который состоится сегодня, 13 августа. К турецкому клубу игрок присоединится в начале следующей недели.

Ранее проходила информация, что сумма сделки составит 4 миллиона евро. Еще был раскрыт размер зарплаты Зайнутдинова в новом клубе.

ЦСКА купил казахстанца у "Ростова" за два миллиона евро в 2020 году. В его карьере также были "Астана" и "Тараз".

Новый сезон в Турции стартовал 11 августа. Зайнутдинов там не будет считаться легионером.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция Футбольные трансферы Премьер-лига России

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