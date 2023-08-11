ЦСКА принял предложение "Бешикташа" по Зайнутдинову. Известна сумма трансфера

Московский ЦСКА и турецкий "Бешикташ" договорились о трансфере футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz.

По информации Sabah, сумма сделки составит 4 миллиона евро, тогда как "армейцы" ранее требовали 6,5 миллиона евро. После того, как будет определен план выплат, с 25-летним универсалом подпишут четырехлетний контракт.

Отметим, что Зайнутдинов связан с ЦСКА соглашением до 2025 года. Российский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона евро в 2020 году.

Новый сезон Суперлиги Турции стартует сегодня, 11 августа. Казахстанец там не будет считаться легионером.

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