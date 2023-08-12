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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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В Турции опубликовали размер зарплаты Зайнутдинова в "Бешикташе"

В Турции опубликовали размер зарплаты Зайнутдинова в "Бешикташе"
©КФФ

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов согласовал контракт с турецким "Бешикташем" и получил новые личные условия, передают Vesti.kz

Трансфера казахстанца из ЦСКА обошелся турецкому в пять миллионов евро (также есть пункт о 15% со следующей продажи). Контракт Бахтиера в Стамбуле будет рассчитан на четыре года. Что касается годового оклада, по информации турецкого журналиста Мурата Озена в "Бешикташе" Зайнутдинов будет зарабатывать 1,2 миллиона евро. 

Новый сезон Суперлиги Турции стартовал 11 августа. Казахстанец там не будет считаться легионером.

Напомним, что Зайнутдинов выступал за ЦСКА с 2020 года. В его карьере также были "Ростов", "Астана" и "Тараз". В сборную Казахстана привлекается с 2018 года

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция

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