В "Трабзонспоре" сделали заявление по "трансферу" Алипа

Эмра Ток, начальник турецкого "Трабзонспора", прокомментировал информацию об интересе к защитнику "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипу, сообщают Vesti.kz.

Ранее издание Sports Digitale сообщило, что Алип может продолжить карьеру в чемпионате Турции. По информации источника, "Трабзонспор" и "Истанбул Башакшехир" хотят оформить полноценный трансфер 23-летнего казахстанского защитника этим летом.

"Информация об интересе "Трабзонспора" к Алипу - неправда", - сообщил Ток в беседе с Sport24.

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала он находился в аренде, а потом санкт-петербургский клуб выкупил его у "Кайрата". По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.

"Фенербахче" сделал предложение "Зениту" по трансферу Алипа

Сообщалось, что "Зенит" готов продать Алипа, если за него предложат около пяти миллионов евро. Контракт казахстанца с российским клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ