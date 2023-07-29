"Фенербахче" сделал предложение "Зениту" по трансферу Алипа

Турецкий "Фенербахче" заинтересован в подписании защитника сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алипа, сообщают Vesti.kz.

"Стамбульцы сделали очередное предложение российскому "Зениту" по Алипу. Сам игрок отнесся к такому варианту положительно, он с нетерпением ждет продолжения своей карьеры в Турции. Переговоры с "Зенитом" продолжаются", - информирует местное издание Takvim.

Также уточняется, что "Фенербахче" уже провел встречу с агентом игрока. Ранее "Зенит" установил на Алипа ценник в пять миллионов евро. Стамбульский клуб оценивает казахстанского защитника 2,5 - 3 миллиона евро.

23-летний Алип выступает за "Зенит" с февраля 2022 года. Вместе с клубом он стал двукратным чемпионом России. Контракт казахстанца с "Зенитом" действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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