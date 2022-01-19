"Зенит" без Алипа выиграл первый матч в 2022 году

Питерский "Зенит" разгромил "Эмирейтс" из ОАЭ в товарищеском матче, а казахстанский защитник Нуралы Алип не попал в заявку на игру, передает корреспондент Vesti.kz.

Счет в матче открыл бразилец Клаудиньо на 18-й минуте встречи, а после перерыва дубль оформил Александр Ерохин (на 50 и 56 минутах). Российская команда выиграла первую игру в 2022 году.

Что касается Алипа, то защитник сборной Казахстана находится на просмотре и уже успел пообщаться с клубной пресс-службой.

Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,7 миллиона евро, а в "Зенит" Алип перебрался из "Кайрата".

"Я могу по-русски". Казахстанский защитник в "Зените" дал первый комментарий