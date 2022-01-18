"Я могу по-русски". Казахстанский защитник в "Зените" дал первый комментарий

Защитник Нуралы Алип рассказал клубной пресс-службе питерской команды, как увеличил армию фанатов для "Зенита" в Казахстане.

- Что думаете о тренировках в "Зените"?

- Тренировки проходят в высоком темпе. По две в день. Очень интересно. Надо признаться, для меня такое впервые. Новые впечатления для меня.

- С кем общаетесь в команде?

- Меня хорошо встретили в команде, сразу "в коридор" отправили. Азмун, Дзюба и Оздоев... Они меня поддержали. Общаюсь с молодыми игроками. С нашим казахстанцем Кимом, который родился в Казахстане, хорошо общаюсь.

- Много ли поклонников у "Зенита" в Казахстане?

- Очень много. Как только заработал интернет в Казахстане после последних событий, все мои поклонники и родные подписались на аккаунт "Зенита". Ставят лайки и пишут комментарии.

- Большое спасибо! Удачи!

- Я могу по-русски. Спасибо, удачи!

Добавим, что Алип отправился "Зенит" из "Кайрата", а Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,7 миллиона евро.

"Казах! Только алга". Как встретили Нуралы Алипа в "Зените"