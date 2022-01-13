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"Зенит" включил футболиста сборной Казахстана в состав на сбор в ОАЭ

"Зенит" включил футболиста сборной Казахстана в состав на сбор в ОАЭ
©КФФ
Новости спорта Футбол Россия

Защитник сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Нуралы Алип вошел в список игроков, которые отправляются в составе "Зенита" из Санкт-Петербурга на сбор в ОАЭ, сообщает пресс-служба россиян.

22-летний казахстанский футболист пройдет просмотр в российской команде, а дебютировать за лидера РПЛ сможет уже 19 января, когда "Зенит" сыграет контрольный матч с "Эмирейтс" из Рас-эль-Хаймы.

Клубная пресс-служба сообщила, что Алип прошел зимний медицинский осмотр, а сегодня, 13 января, "Зенит" отправится на выездной сбор, который продлится до 25 января. Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,7 миллиона евро.

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Метки:
Зенит Сборная РК по футболу Кайрат ФК Футбольные трансферы Межсезонье в КПЛ КПЛ

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