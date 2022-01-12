Футболист сборной Казахстана прошел медосмотр в "Зените"

Защитник "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип прошел медосмотр в "Зените". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
Также отмечается, что игрок находится в команде на просмотре.
Отметим, что первый учебно-тренировочный сбор "Зенита" пройдет с 13 по 25 января в ОАЭ (Дубай).
Ранее алматинский клуб сделал заявление о своем футболисте в российской команде.
"Это самый дорогой казахский футболист". В России оценили вероятность перехода защитника "Кайрата" в "Зенит"
©ФК "Зенит"