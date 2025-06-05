"Зенит" Алипа объявил о расставании с талантливым футболистом

Российский полузащитник Зелимхан Бакаев покидает санкт-петербургский "Зенит", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Бакаев присоединился к "сине-бело-голубым" 15 июня 2022 года. В сентябре 2023-го он отправился в аренду в клуб "Аль-Вахда" из ОАЭ, а после возвращения провел концовку сезона-2023/24 в подмосковных "Химках".

Всего за "Зенит" атакующий полузащитник провел 34 матча, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны и два Суперкубка.

Отметим, что в начале карьеры футболист выступал за московский "Спартак" и считался одним из главных талантов российской премьер-лиги.





Напомним, в составе "Зенита" также выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.