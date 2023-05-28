Зайнутдинов и Алип сыграли за клубы РПЛ

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 00:32
©ПФК ЦСКА

Футболисты сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов и Нуралы Алип сыграли в матчах 29 тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник Зайнутдинов, гостях проведет встречу против "Краснодара". Матч завершился нулевой ничьей. Казахстанец начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 84 минуте.

"Зенит", за который выступает защитник Алип, в гостях встречался с "Сочи". Встреча завершилась ничьей 1:1. Алип вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2 ЦСКА М 29 16 7 6 52-26 55
3 Спартак М 28 15 8 5 60-37 53
4 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7 Динамо М 28 13 6 9 47-38 45
8 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9 Локомотив М 28 11 6 11 47-43 39
10 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12 Крылья Советов 28 7 8 13 30-43 29
13 Пари Нижний Новгород 28 7 6 15 32-48 27
14 Факел 28 5 12 11 34-46 27
15 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16 Торпедо М 29 2 5 22 19-59 11

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Алип Нуралы Зенит Премьер-лига России

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