Зайнутдинов и Алип сыграли за клубы РПЛ

Футболисты сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов и Нуралы Алип сыграли в матчах 29 тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник Зайнутдинов, гостях проведет встречу против "Краснодара". Матч завершился нулевой ничьей. Казахстанец начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 84 минуте.

"Зенит", за который выступает защитник Алип, в гостях встречался с "Сочи". Встреча завершилась ничьей 1:1. Алип вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.