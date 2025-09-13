Россия
Возвращение Зайнутдинова? Прямая трансляция дерби "Динамо" - "Спартак" в РПЛ

Бахтиёр Зайнутдинов в составе "Динамо". Фото: ФК "Динамо Москва"©

Сегодня, 13 сентября, состоятся матчи восьмого тура российской премьер-лиги (РПЛ). В одной из встреч столичное "Динамо" примет своих соседей из "Спартака", сообщают Vesti.kz.

Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по казахстанскому времени. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал Q League.


Стоит отметить, что в этой игре вернуться на поле может казахстанец Бахтиёр Зайнутдинов. Он не играл почти месяц из-за травмы, пропустил три игры за "Динамо" и два матча сборной Казахстана. Сейчас 27-летний футболист уже тренируется в общей группе.

Также добавим, что "Спартак" минувшим летом проявлял интерес к Бахтиёру, но казахстанец в итоге отказался от этого варианта и выбрал "Динамо". К слову, именно "Спартаку" Зайнутдинов забивает чаще всего в российском футболе - на его счету три гола в ворота красно-белых.

После семи туров "Динамо" занимает девятое место, набрав восемь очков. У "Спартака" 11 баллов и седьмая строчка в турнирной таблице.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 7 5 1 1 18-4 16
2 Локомотив М 7 4 3 0 18-11 15
3 Балтика 7 4 3 0 13-5 15
4 ЦСКА М 7 4 3 0 15-6 15
5 Рубин 8 4 2 2 11-12 14
6 Зенит 7 3 3 1 13-7 12
7 Спартак М 7 3 2 2 10-11 11
8 Крылья Советов 7 2 3 2 11-14 9
9 Динамо Мх 8 2 2 4 4-10 8
10 Ахмат 7 2 2 3 8-9 8
11 Динамо М 7 2 2 3 7-7 8
12 Оренбург 7 1 4 2 9-10 7
13 Акрон Тл 7 1 3 3 9-10 6
14 Ростов 7 1 2 4 7-12 5
15 Пари НН 7 1 0 6 4-14 3
16 Сочи 7 0 1 6 4-19 1

