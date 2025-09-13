Сегодня, 13 сентября, состоятся матчи восьмого тура российской премьер-лиги (РПЛ). В одной из встреч столичное "Динамо" примет своих соседей из "Спартака", сообщают Vesti.kz.

Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по казахстанскому времени. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал Q League.

Стоит отметить, что в этой игре вернуться на поле может казахстанец. Он не играл почти месяц из-за травмы, пропустил три игры за "Динамо" и два матча. Сейчас 27-летний футболист уже тренируется в общей группе.

Также добавим, что "Спартак" минувшим летом проявлял интерес к Бахтиёру, но казахстанец в итоге отказался от этого варианта и выбрал "Динамо". К слову, именно "Спартаку" Зайнутдинов забивает чаще всего в российском футболе - на его счету три гола в ворота красно-белых.

После семи туров "Динамо" занимает девятое место, набрав восемь очков. У "Спартака" 11 баллов и седьмая строчка в турнирной таблице.

Футболисту сборной Казахстана "забраковали" трансфер в клуб РПЛ