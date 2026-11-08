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Новый тренер "Ахмата" вынес вердикт Галымжану Кенжебеку

Галымжан Кенжебек. Фото: ©ФК "Ахмат"

Главный тренер грозненского "Ахмата" Ролан Гусев оценил выступление вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека после победы над московской "Родиной" в матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

Гусев оценил игру Кенжебека

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу грозненской команды и стала первой для Гусева во главе "Ахмата" после назначения на должность главного тренера. Кенжебек появился на поле на 80-й минуте, заменив Кирилла Щетинина.

После матча журналисты поинтересовались у специалиста впечатлениями от игры казахстанского вингера.

"Он неплохо вышел, я считаю. Сразу мог забить, если бы мяч не отпустил, — сразу имел момент. И в тренировочном процессе было видно, как он работает. Поэтому я на него рассчитываю и в дальнейшем", — цитирует слова Гусева пресс-служба "Ахмата".

"Ахмат" сменил главного тренера

В начале ноября "Ахмат" официально объявил о назначении Ролана Гусева. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, покинувшего грозненский клуб.

Ранее специалист работал в московском "Динамо". После 14 туров РПЛ грозненская команда набрала 14 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Отметим, что в составе "Ахмата" также выступает ещё один вингер сборной Казахстана Максим Самородов.

"Ахмат" Самородова и Кенжебека принял решение по Черчесову после серии неудач

Турнирная таблица "Чемпионат России 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Динамо М 14 10 1 3 23-13 31
2 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4 ЦСКА М 14 7 5 2 23-16 26
5 Спартак М 13 8 2 3 25-10 26
6 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
7 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
9 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13 Акрон Тл 13 2 6 5 16-23 12
14 Родина Мс 14 3 3 8 15-29 12
15 Локомотив М 14 2 5 7 16-21 11
16 Факел 14 1 3 10 9-23 6

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