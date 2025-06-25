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Новый клуб Адиева нацелился на Чеснокова и упустил его

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Атакующий полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков попал в шорт-лист российского клуба "Крылья Советов", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главный тренер самарцев Магомед Адиев лично был заинтересован в трансфере 25-летнего казахстанца, однако тот уже договорился с шотландским "Хартсом", подписав предварительный контракт.

Стоит добавить, что Чесноков дебютировал в составе сборной Казахстана именно при Адиеве в ноябре 2023 года. Тогда он сделал дубль в матче против Сан-Марино (3:1).

Ранее стало известно об интересе "Крыльев Советов" к другому футболисту сборной Казахстана Абату Аймбетову.

Чесноков - воспитанник футбольной академии усть-каменогорского клуба "Алтай". В период 2021-2022 годов играл за белорусскую "Белшину", после чего перешел в "Тобол". Провел 14 матчей за костанайцев в этом сезоне во всех турнирах, забив 5 мячей и отдав 2 ассиста.


Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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