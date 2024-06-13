Не проканало? Названа сумма трансфера Зайнутдинова в "Зенит"

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 12:00
©ФК "Бешикташ"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и стамбульского "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов продолжит карьеру в российском "Зените", сообщают Vesti.kz.

По информации Sabah, санкт-петербургский клуб согласовал сумму трансфера Зайнутдинова. Вместе с ним из "Бешикташа" перейдет и Жедсон Фернандеш.

Отмечается, что трансфер обоих игроков обойдется "Зениту" в 23,5 миллиона евро, из которых 17+2 миллиона евро заплатят за Жедсона, а 4,5 миллиона - за Зайнутдинова.

Хотя ранее сообщалось, что "Зенит" предлагал 25 миллионов евро за Бахтиера, и только пять миллионов - за португальца. Однако позже эту схему раскрыли, история в итоге привела к скандалу в Турции.

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Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. В составе "орлов" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан до конца сезона-2026/27.

В России Зайнутдинов помимо ЦСКА выступал за "Ростов". Цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Зенит Премьер-лига России Футбольные трансферы Футбол
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