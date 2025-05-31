Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков покинул клуб. С сегодняшнего дня он является свободным агентом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Пресс-служба сине-бело-голубых уже попрощалась с 31-летним футболистом.

"Зенит" благодарит Дмитрия Чистякова и желает успехов в дальнейшей карьере! Воспитанник сине-бело-голубых покинул петербургский клуб. Футбольный клуб "Зенит" благодарит Дмитрия Чистякова за преданность сине-бело-голубым цветам и вклад в наши общие победы!", - сказано в заявлении.



Отметим, что россиянин является воспитанником "Зенита". В 2016 году он покинул клуб, но в октябре 2020-го вернулся домой. Всего за основной состав он провел 90 матчей, в которых забил два гола и сделал столько же результативных передач.

В составе "Зенита" центральный защитник четыре раза стал чемпионом премьер-лиги (РПЛ), завоевал один Кубок России и четыре Суперкубка России.

Добавим, что Чистяков был одним из конкурентов казахстанца Нуралы Алипа по позиции. В этом сезоне он ни разу не сыграл в РПЛ, ограничившись восемью играми в национальном кубке, в которых забил один гол.