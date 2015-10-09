Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
31 мая 13:10
 

Конкурент Алипа покинул "Зенит"

  Комментарии

Поделиться
Конкурент Алипа покинул "Зенит" ©ФК "Зенит"

Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков покинул клуб. С сегодняшнего дня он является свободным агентом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков покинул клуб. С сегодняшнего дня он является свободным агентом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
Кто станет лучшим футболистом финала ЛЧ? Есть явный фаворит
31 мая 13:40  
Как сохранить Роналду? В "Аль-Насре" решились на два трансфера ради португальца
31 мая 14:10  
Крупный скандал! За что фанаты "Актобе" потребовали извинения от тренера "Кайрата"?
31 мая 14:35  
Антони сменит чемпионат? Его хочет заполучить другой клуб
31 мая 15:25  

Пресс-служба сине-бело-голубых уже попрощалась с 31-летним футболистом.

"Зенит" благодарит Дмитрия Чистякова и желает успехов в дальнейшей карьере!

Воспитанник сине-бело-голубых покинул петербургский клуб.

Футбольный клуб "Зенит" благодарит Дмитрия Чистякова за преданность сине-бело-голубым цветам и вклад в наши общие победы!", - сказано в заявлении.


Отметим, что россиянин является воспитанником "Зенита". В 2016 году он покинул клуб, но в октябре 2020-го вернулся домой. Всего за основной состав он провел 90 матчей, в которых забил два гола и сделал столько же результативных передач. 

В составе "Зенита" центральный защитник четыре раза стал чемпионом премьер-лиги (РПЛ), завоевал один Кубок России и четыре Суперкубка России.

Добавим, что Чистяков был одним из конкурентов казахстанца Нуралы Алипа по позиции. В этом сезоне он ни разу не сыграл в РПЛ, ограничившись восемью играми в национальном кубке, в которых забил один гол.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Переходные игры в Премьер-Лигу   •   Россия, Чеченская Республика, Грозный   •   Переходный матч, мужчины
31 мая 21:30   •   закончен
Ахмат
Ахмат
(Грозный)
2:0
Урал
Урал
(Екатеринбург)
Кто победит в основное время?
Ахмат

62%

Ничья

17%

Урал

21%

Проголосовало 29 человек

Реклама

Живи спортом!