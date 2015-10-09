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Лига чемпионов
31 мая 13:40
 

Кто станет лучшим футболистом финала ЛЧ? Есть явный фаворит

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Кто станет лучшим футболистом финала ЛЧ? Есть явный фаворит ©ФК ПСЖ

Вингер ПСЖ Усман Дембеле имеет наивысшие шансы стать лучшим игроком мюнхенского финала Лиги чемпионов. Об этом сообщают Sports.ru.

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Вингер ПСЖ Усман Дембеле имеет наивысшие шансы стать лучшим игроком мюнхенского финала Лиги чемпионов. Об этом сообщают Sports.ru.

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Так, коэффициент на то, что Дембеле станет лучшим игроком финала, равен 5,00. В топ-3 претендентов также партнер Усмана Хвача Кварацхелия (6,00) и нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес (8,00).

В пятерку кандидатов входят голкипер итальянской команды Ян Зоммер и вингер парижан Брэдли Барколя (у обоих - 9,00).


Напомним, что финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Интером" начнется в полночь по казахстанскому времени. О прямой трансляции можете прочитать здесь.

Комментаторы финала Лиги чемпионов в Казахстане. Чьи голоса мы услышим?

Лига чемпионов 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   Финал, мужчины
Вчера 00:00   •   закончен
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
5:0
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
ПСЖ

56%

Ничья

12%

Интер

32%

Проголосовало 2118 человек

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