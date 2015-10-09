Кто станет лучшим футболистом финала ЛЧ? Есть явный фаворит

Вингер ПСЖ Усман Дембеле имеет наивысшие шансы стать лучшим игроком мюнхенского финала Лиги чемпионов. Об этом сообщают Sports.ru.
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Так, коэффициент на то, что Дембеле станет лучшим игроком финала, равен 5,00. В топ-3 претендентов также партнер Усмана Хвача Кварацхелия (6,00) и нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес (8,00).
В пятерку кандидатов входят голкипер итальянской команды Ян Зоммер и вингер парижан Брэдли Барколя (у обоих - 9,00).
Напомним, что финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Интером" начнется в полночь по казахстанскому времени. О прямой трансляции можете прочитать здесь.
Комментаторы финала Лиги чемпионов в Казахстане. Чьи голоса мы услышим?
Лига чемпионов 2024/25 • Германия, Мюнхен • Финал, мужчины
Вчера 00:00 • закончен
Кто победит в основное время?
ПСЖ
56%
Ничья
12%
Интер
32%
Проголосовало 2118 человек
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