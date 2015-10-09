Прямая трансляция Лиги чемпионов. Где смотреть матч ПСЖ - "Интер"?

Уже сегодня, в ночь с 31 мая на 1 июня, в Мюнхене (Германия) состоится долгожданное спортивное событие - финал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25! Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции встречи.

Решающая игра между французским ПСЖ и итальянским "Интером" начнется в полночь по казахстанскому времени (00:00). А прямое включение из Мюнхена будет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan уже в 23:45.

Для "Интера" это будет седьмой финал Лиги чемпионов. Они выигрывали трофей трижды (1964, 1965, 2010).

ПСЖ же во второй раз вышел в финал и впервые с 2020 года. Побед в турнире у них нет. В этом сезоне парижане претендуют на требл, так как они уже стали чемпионами Франции и обладателями национального кубка.