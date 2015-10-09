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Лига чемпионов
31 мая 09:00
 

Прямая трансляция Лиги чемпионов. Где смотреть матч ПСЖ - "Интер"?

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Прямая трансляция Лиги чемпионов. Где смотреть матч ПСЖ - "Интер"? ©IG/championsleague

Уже сегодня, в ночь с 31 мая на 1 июня, в Мюнхене (Германия) состоится долгожданное спортивное событие - финал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25! Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции встречи.

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Уже сегодня, в ночь с 31 мая на 1 июня, в Мюнхене (Германия) состоится долгожданное спортивное событие - финал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25! Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции встречи.

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Решающая игра между французским ПСЖ и итальянским "Интером" начнется в полночь по казахстанскому времени (00:00). А прямое включение из Мюнхена будет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan уже в 23:45.

Для "Интера" это будет седьмой финал Лиги чемпионов. Они выигрывали трофей трижды (1964, 1965, 2010).

ПСЖ же во второй раз вышел в финал и впервые с 2020 года. Побед в турнире у них нет. В этом сезоне парижане претендуют на требл, так как они уже стали чемпионами Франции и обладателями национального кубка.


ПСЖ назвал заявку на финал Лиги чемпионов против "Интера"

Лига чемпионов 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   Финал, мужчины
Вчера 00:00   •   закончен
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
5:0
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
ПСЖ

56%

Ничья

12%

Интер

32%

Проголосовало 2118 человек

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