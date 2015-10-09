Обновление рекорда? Прямая трансляция матчей казахстанцев на Ролан Гаррос

Сегодня, 31 мая, состоятся оставшиеся матчи третьего круга в одиночных разрядах Ролан Гаррос. Юлия Путинцева (№31) и Александр Бублик (№62) поборются за выход в 1/8 финала соревнований, сообщают Vesti.kz.

Путинцева сыграет с россиянкой Миррой Андреевой (№6) уже первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен. Матч начнется в 14:00 по казахстанскому времени.

Бублик же скрестит ракетки с португальцем Энрике Рошей (№200) третьим запуском на арене имени Симоны Матье. Матч начнется ориентировочно в 17:00 по казахстанскому времени.

Также сегодня два матча проведет казахстанка(№17 в паре). Первым запуском на восьмом корте, в 15:30, она с сербкой(№79 в паре) сыграет во втором круге с(№28 в паре) из Китая и(№30 в паре) из Китайского Тайбэя.

Через один матч на этом же корте, примерно в 18:30, она сыграет во втором раунде смешанного разряда (микст). Вместе с финном Харри Хелиоваарой (№3 в паре) она встретится с британским дуэтом Оливии Николлс (№32 в паре) и Генри Паттена (№4 в паре).

Прямая трансляция всех этих матчах будет доступна по этой ссылке.

Отметим, что накануне в четвертый круг Ролан Гаррос шагнула (№11), и теперь ее ждет огненное противостояние

Еще ни разу в истории в 1/8 финала Ролан Гаррос в одиночных разрядах не пробивалось больше одного казахстанца. Сегодня есть шанс установить историческое достижение. Смогут ли Юлия и Александр присоединиться к Елене?