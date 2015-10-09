Футболист сборной Казахстана сыграет в финале с участником Лиги Европы

Сегодня, 31 мая, пройдет финальный матч Кубка Азербайджана по футболу. За титул поспорят агдамский "Карабах" и масазырский "Сабах", сообщают Vesti.kz.

Решающая игра пройдет в Сумгайыте и начнется в 20:00 по казахстанскому времени. В этом году "Карабах" в 12-й раз стал чемпионом страны, а теперь в девятый раз попытается завоевать Кубок Азербайджана.

Что касается "Сабаха", то этот клуб еще не имеет трофеев за свою восьмилетнюю историю. В чемпионате они финишировали на пятой строчке.

Отметим, что основным вратарем "Сабаха" является казахстанец Стас Покатилов. Ранее появилась информация о том, что голкипер не намерен оставаться в Азербайджане, и что после этой игры он попрощается с "Сабахом". Однако сам казахстанец все это опровергнул.

Прямая трансляция матча будет доступна по этой ссылке . Добавим, что в сезоне 2024/25 "Карабах" был представлен на общем этапе. Однако команда набрала всего три очка и заняла последнее 36-е место в таблице.

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