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Лига чемпионов
31 мая 12:40
 

Комментаторы финала Лиги чемпионов в Казахстане. Чьи голоса мы услышим?

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Комментаторы финала Лиги чемпионов в Казахстане. Чьи голоса мы услышим? ©IG/championsleague

Сегоднйшний финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Интером" покажут сразу два казахстанских телеканала. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о комментаторах этого события.

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Сегоднйшний финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Интером" покажут сразу два казахстанских телеканала. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о комментаторах этого события.

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Впервые в истории казахстанские комментаторы будут работать с места событий на финале Лиги чемпионов. Речь идет о дуэте Ерсина Ерика и Виктора Кирилюка, которые отработают матч со стадиона "Альянц Арена" в Мюнхене (Германия) для телеканала Qazsport. Эфир будет вестись на казахском и русском языках.


Также матч можно будет посмотреть на телеканале Qazaqstan. Встречу прокомментируют Олжас Байбосынов и Алимжан Аскар. На этом телеканале трансляция будет осуществляться только на казахском языке.


Подробнее о прямой трансляции финального матча Лиги чемпионов читайте здесь:

Прямая трансляция Лиги чемпионов. Где смотреть матч ПСЖ - "Интер"?

Лига чемпионов 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   Финал, мужчины
Вчера 00:00   •   закончен
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
5:0
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
ПСЖ

56%

Ничья

12%

Интер

32%

Проголосовало 2118 человек

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