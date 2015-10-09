Комментаторы финала Лиги чемпионов в Казахстане. Чьи голоса мы услышим?

Сегоднйшний финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Интером" покажут сразу два казахстанских телеканала. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о комментаторах этого события.
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Впервые в истории казахстанские комментаторы будут работать с места событий на финале Лиги чемпионов. Речь идет о дуэте Ерсина Ерика и Виктора Кирилюка, которые отработают матч со стадиона "Альянц Арена" в Мюнхене (Германия) для телеканала Qazsport. Эфир будет вестись на казахском и русском языках.
Также матч можно будет посмотреть на телеканале Qazaqstan. Встречу прокомментируют Олжас Байбосынов и Алимжан Аскар. На этом телеканале трансляция будет осуществляться только на казахском языке.
Подробнее о прямой трансляции финального матча Лиги чемпионов читайте здесь:
Прямая трансляция Лиги чемпионов. Где смотреть матч ПСЖ - "Интер"?
Лига чемпионов 2024/25 • Германия, Мюнхен • Финал, мужчины
Вчера 00:00 • закончен
Кто победит в основное время?
ПСЖ
56%
Ничья
12%
Интер
32%
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