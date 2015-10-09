Комментаторы финала Лиги чемпионов в Казахстане. Чьи голоса мы услышим?

Сегоднйшний финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Интером" покажут сразу два казахстанских телеканала. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о комментаторах этого события.

Впервые в истории казахстанские комментаторы будут работать с места событий на финале Лиги чемпионов. Речь идет о дуэте Ерсина Ерика и Виктора Кирилюка, которые отработают матч со стадиона "Альянц Арена" в Мюнхене (Германия) для телеканала Qazsport. Эфир будет вестись на казахском и русском языках.

Также матч можно будет посмотреть на телеканале Qazaqstan . Встречу прокомментируют. На этом телеканале трансляция будет осуществляться только на казахском языке.

Подробнее о прямой трансляции финального матча Лиги чемпионов читайте здесь:

Прямая трансляция Лиги чемпионов. Где смотреть матч ПСЖ - "Интер"?