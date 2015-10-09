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КПЛ
31 мая 10:21
 

Футболист сборной Казахстана потребовал отстранить судью от работы на матчах его команды

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Футболист сборной Казахстана потребовал отстранить судью от работы на матчах его команды ©IG/sergey_malyy

Защитник сборной Казахстана и шымкентского "Ордабасы" Сергей Малый прокомментировал судейство в матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Женисом". Гостевая встреча завершилась ничьей со счетом 2:2, сообщают Vesti.kz.

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Защитник сборной Казахстана и шымкентского "Ордабасы" Сергей Малый прокомментировал судейство в матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Женисом". Гостевая встреча завершилась ничьей со счетом 2:2, сообщают Vesti.kz.

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Опытный футболист остался недоволен работой главного арбитра встречи Санжара Искакова. Рефери удалил с поля защитника "Ордабасы" Улара Жаксыбаева, а также латераля "Жениса" Саги Совета. Также он отменил два гола "Ордабасы".

"Пожалуйста, я не знаю, кто назначает рефери на матчи, но не назначайте этого человека к нам больше! Ни на VAR, ни, тем более, главным арбитром! Или это будет просто очень большой скандал!", - написал Малый в соцсетях.

Отметим, что вчера в премьер-лиге состоялись четыре игры, в которых были удалены пять футболистов и один главный тренер.

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Фото: скриншот со страницы IG/sergey_malyy

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Улытауская обл., Жезказган   •   Тур 11, мужчины
31 мая 16:00   •   закончен
Улытау
Улытау
(Жезказган)
2:1
Туран
Туран
(Туркестан)
Кто победит в основное время?
Улытау

40%

Ничья

10%

Туран

50%

Проголосовало 10 человек

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