"Китайский чемпионат на хорошем уровне". Зайнутдинов сделал заявление о ближайшем будущем

Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинова рассказал о готовности ко второй половине сезона в российской премьер-лиге (РПЛ) в составе московского "Динамо", передают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

— Как провели отпуск? С каким настроением вернулись в расположение клуба?

— Отпуск провёл отлично, отдыхал в Таиланде, плюс две недели побыл дома в казахстанском Таразе. Зарядился и вернулся с отличным, боевым настроением. С нетерпением жду начала сборов и возобновления сезона.

— Чего ждёте от возобновления сезона?

— Сейчас главная задача для нас — Кубок России. Приложим все силы, чтобы его выиграть.

— Расскажите о своём физическом состоянии. Готовы ли вернуться в общую группу к началу сборов?

— С медицинским штабом решили, что буду потихоньку вливаться в работу. Со второго сбора начну тренироваться в общей группе.

— На сборах "Динамо" сыграет в товарищеском турнире с китайскими командами. Насколько подобные мероприятия помогают подготовке?

— Китайский чемпионат находится на хорошем уровне, и эти игры нам точно помогут в подготовке. У нас давно не было международных матчей, так что здорово, что наш клуб организовал такой классный турнир. Будет интересно.

Добавим, что Зайнутдинов пополнил состав "Динамо" минувшим летом. За это время он успел провести 10 матчей за московский клуб. Позднее футболист получил травму, из-за которой пропустил ноябрьские матчи национальной команды в 2025 году — отборочную встречу чемпионата мира-2026 против Бельгии 15 ноября и товарищеский поединок с Фарерскими островами, запланированный на 18 ноября.

В последний раз Зайнутдинов выходил на поле 19 октября, приняв участие в игре "Динам" против грозненского "Ахмата", завершившейся со счётом 2:2.

