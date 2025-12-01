Россия
Вчера 23:36

Алип сделал признание о текущем положении "Зенита"

©ФК "Зенит"

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался о текущей ситуации в питерской команде, сообщают Vesti.kz.

По его словам, петербуржцам важно концентрироваться на собственной игре, ведь именно потеря очков мешает команде бороться за первую строчку турнирной таблицы.

- Мы сами себе соперники сейчас. Не надо терять много очков. Последний матч в этом году играем с "Акроном" - надо хорошо выступить и взять три очка, - цитирует Алипа "Чемпионат".

На данный момент "Зенит" имеет 36 очков и отстаёт от лидирующего "Краснодара" всего на одно очко. Следующий матч команда проведёт дома против "Акрона" 6 декабря.

 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 17 11 4 2 34-10 37
2 ЦСКА М 17 11 3 3 28-14 36
3 Зенит 17 10 6 1 32-12 36
4 Локомотив М 17 9 7 1 35-21 34
5 Балтика 17 8 8 1 22-7 32
6 Спартак М 17 8 4 5 25-22 28
7 Рубин 17 6 5 6 16-20 23
8 Акрон Тл 17 5 6 6 22-24 21
9 Динамо М 17 5 5 7 26-25 20
10 Ахмат 17 5 4 8 21-25 19
11 Ростов 17 4 6 7 13-20 18
12 Крылья Советов 17 4 5 8 20-31 17
13 Динамо Мх 17 3 6 8 8-20 15
14 Оренбург 17 2 6 9 17-28 12
15 Пари НН 17 3 2 12 11-28 11
16 Сочи 17 2 3 12 14-37 9

