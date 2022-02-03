Не только Меркель, или кого болельщики давненько не видели в сборной Казахстана

На этой неделе был опубликован список игроков, вызванных в сборную Казахстана по футболу на первый сбор в Турции. Среди них и важные игроки национальной команды, и несколько молодых новичков. Корреспондент Vesti.kz вспомнил еще пятерых футболистов, которые ранее вызывались в сборную, но в последнее время о них позабыли.

В этот список мы включили футболистов, которых не было в заявке на матч сборной на протяжении всего прошлого года. Это касается как товарищеских встреч, так и официальных. Мы не рассматривали игроков, которым уже за 30 лет и которые получали тяжелые повреждения или длительные дисквалификации. Но каждый из списка хоть раз вызывался в главную команду страны ранее.

Султан Абилгазы - 24-летний защитник, на днях перебравшийся в "Туран". Уроженец Кокшетау в конце 2017-го покинул родной "Окжетпес", перейдя в костанайский "Тобол". За четыре сезона оборонец провел в составе "Тобола" 42 матча во всех турнирах, забил три мяча и оформил один ассист.

Закрепиться в "Тоболе" при самой надежной обороне в стране Абилгазы было трудно, поэтому переход в "Туран" должен пойти на пользу Султану. Если ему удастся проявить себя в Туркестане с лучшей стороны, то возможно, что он вернется в национальную команду в ближайшем будущем.

В октябре 2020 года он остался на скамейке запасных в гостевом матче Лиги наций с командой Беларуси (0:2).

Один из лидеров "Кайсара" последних лет полузащитник Думан Нарзилдаев впервые сменил клубную прописку. Связано это во многом с вылетом "волков" из высшего дивизиона, и теперь хавбек будет защищать цвета "Каспия".

За всю карьеру в Кызылорде Думан провел 229 официальных матчей, забил 18 голов и отметился 21 голевой передачей. В прошлом сезоне чемпионата Казахстана его семь голевых очков не помогли родной команде избежать вылета во второй дивизион.

В составе "Каспия" у 28-летнего футболиста будет шанс реанимировать карьеру, а со временем вновь надеяться на вызов в национальную команду. Впервые он оказался на скамейке запасных в сборной еще в 2018-м, но дебютировал в футболке команды лишь в октябре 2020-го. Тогда Думан вышел на замену в той же встрече с Беларусью (0:2), отыграв 11 минут.

25-летний полузащитник Юрий Перцух имеет куда более богатое прошлое в сборной - 17 матчей и всеми известный гол в ворота Шотландии весной 2019-го. Хавбек снова вернулся в расположение "Астаны" после годичной аренды в "Актобе".

Будет интересно, сможет ли Перцух сохранить за собой место в столичном клубе и побороться за позиции в стартовом составе. Если с этой задачей Юрий справится, то вскоре сможет вернуться и в сборную.

Свою последнюю игру в составе казахстанской дружины он провел в ноябре 2020 года - это случилось в товарищеской встрече с черногорцами (0:0). Тогда Перцух отыграл чуть меньше получаса.

Попытка номер три. Сможет ли Перцух в "Астане" вернуться на былой уровень

Воспитанник "Шахтера" Геворг Наджарян в текущее межсезонье принял решение покинуть родной клуб. Пока новую команду 24-летний универсал не нашел, но ранее была информация о переговорах с клубом из Украины.

Чуть позже появилась другая информация и на сей раз о том, что Наджарян готов сменить гражданство на армянское. Но позже сам футболист все объяснил, назвав вещи своими именами.

В свое время Геворг был одним из многообещающих талантов казахстанского футбола. И если ему удастся найти свою команду, показать там свои лучшие навыки, то он еще сможет вернуться в сборную Казахстана. На его счету более 20 матчей за молодежную сборную, а за главную он отыграл одну встречу - победный спарринг против Молдовы трехлетней давности (1:0). Тогда он провел на поле десять минут.

Ну и как здесь не заговорить об Александре Меркеле? Да, ему уже в конце февраля исполнится 30 лет, но в любом случае этот футболист со своим европейским опытом поможет сборной Казахстана.

Неразрешающиеся годами проблемы с документами довели все до такой степени, что молодой талант Меркель стал опытным, почти что 30-летним футболистом. На его счету всего три матча за национальную сборную, и последние были сыграны весной 2019-го, почти три года назад.

Когда-то Меркель играл за юношеские сборные Германии в одной команде с Марио Гетце и Марк-Андре Тер Штегеном, а также проходил через молодежный и основной состав звездного "Милана". Но даже сейчас, выступая в высшем чемпионате Турции за "Газиантеп", он является очень желанным футболистом для болельщиков сборной Казахстана.

В отличие от остальных игроков, в ситуации с Меркелем все зависит далеко не только от уровня игры. Если бы это было так, то Александр являлся бы незаменимым игроком национальной команды. Поэтому будущее хавбека в сборной все еще под вопросом.

Ранее мы рассказали о новичке сборной 20-летнем нападающем Станиславе Басманове: чем он известен, как играл на клубном уровне и не только.

Фото: ФК "Тобол" (1), ФК "Кайсар" (2), КФФ (3,4,5)©️