Сборная Казахстана по футболу определила состав на первый матч в 2022 году

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов определил состав игроков, которые примут участие в контрольном матче против команды легионеров КПЛ, сообщает сайт КФФ.
Встреча состоится 13 февраля, а игра должна состояться в Турции.
Вратари: Игорь Щацкий, Стас Покатилов, Мухамеджан Сейсен, Бекхан Шайзада.
Защитники: Алибек Касым, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Темирлан Ерланов, Максат Тайкенов, Адилбек Жумаханов, Султанбек Астанов, Сагадат Турсынбай, Динмухамед Кашкен, Багдат Қайыров, Сергей Малый, Александр Марочкин, Еркин Тапалов, Нурлан Дайыров, Ескендир Кыбырай.
Полузащитники: Асхат Тагыберген, Арман Кенесов, Максим Самородов, Аслан Дарабаев, Исламбек Куат, Елхан Астанов, Серикжан Мужиков, Владислав Васильев, Самат Жарынбетов, Рамазан Оразов, Бауыржан Байтана, Еркебулан Тунгышбаев,
Нападающие: Абат Аймбетов, Оралхан Омиртаев, Артур Шушеначев, Айбар Жаксылыков, Станислав Басманов.
Напомним, что сборной Казахстана предстоит сыграть переходные матчи в Лиге наций против Молдовы 24 марта (на стадионе "Зимбру") и 29 марта (на стадионе "Астана Арена") 2022 года. Победитель пары сохранит место в дивизионе С, а проигравший будет выступать рангом ниже.
Сборная Казахстана по футболу определилась с первым соперником в 2022 году
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