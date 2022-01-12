Футболист сборной Казахстана прокомментировал ситуацию со сменой гражданства

Бывший полузащитник молодежной сборной Казахстана Геворг Наджарян в интервью Meta-ratings.kz прояснил ситуацию со сменой гражданства, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Армянская федерация интересовалась его мнением по поводу выступления за сборную этой страны. Наджарян родился в Ереване, однако в двухлетнем возрасте переехал в Караганду. Считаясь одним из самых талантливых футболистов своего возраста, он дорос до статуса лидера молодежной сборной Казахстана и стал рекордсменом в ее истории по количеству проведенных матчей.

- Геворг, правда ли, что у тебя есть желание выступать за сборную Армении?

- Что касается темы с национальной сборной, то отмечу, что Казахстан - моя родина, и для меня всегда было честью представлять свою страну на международной арене. Армения - моя историческая родина. Вызова в эту сборную я не получал. Были только разговоры с их стороны.

- Армянская федерация тебе звонила?

- Ну, звонили, интересовались, однако конкретного приглашения в команду не было.

- Ты был в расширенном списке сборной Казахстана не так давно.

- При нынешнем тренерском штабе в список сборной я не входил. Был только в числе кандидатов, когда команду тренировал Михал Билек. Также при нем провел одну товарищескую игру против Молдовы.

- Недавно в СМИ проходила информация об интересе к тебе со стороны украинской "Ворсклы".

- Насчет интереса со стороны этого клуба я сам прочитал в Интернете. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу.

- А какие зарубежные клубы выходили на тебя за последнее время?

- Из-за рубежа есть варианты. Пока рассматриваем их. Думаю, очень скоро будет известно, где я продолжу свою карьеру.

Добавим, что недавно Наджарян покинул родной "Шахтер" и занялся поисками нового клуба за рубежом. В свое время им активно интересовался московский ЦСКА, а затем юного таланта подписала столичная "Астана".