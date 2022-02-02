Футбольные гены и бомбардирское чутье. Что нужно знать о 20-летнем новичке сборной Казахстана

Тренерский штаб Талгата Байсуфинова определился с составом национальной сборной Казахстана на февральский сбор, в рамках которого пройдет товарищеская встреча с командой легионеров КПЛ. Среди вызванных есть и 20-летний нападающий "Астаны" Станислав Басманов. Корреспондент Vesti.kz - о том, как проявлял себя этот игрок в прошлом сезоне, а также о его бэкграунде в юношеских сборных.

Басманов родился в спортивной семье, ведь его отец - известный в прошлом футболист-нападающий Игорь Басманов. Его запомнили как одного из героев целиноградского футбола, а завершил карьеру Игорь, когда его сыну Станиславу было уже четыре года. Уже тогда будущий игрок "Астаны" понимал, что такое футбол.

Сам Станислав уже говорил о том, насколько важна ему поддержка отца. "Конечно, это придает дополнительную мотивацию. Прежде всего, папа - это тот человек, который научил меня играть в футбол. Поэтому я всегда стараюсь сыграть так, чтобы он гордился мной", - говорил он в 2018 году.

Басманов-младший не только воспитанник "Астаны", но и уроженец столицы Казахстана. Еще с детских лет, выступая среди команд по возрастным категориям, Станислав отличался отличной результативностью. В 2015 году на международном турнире "Золотая осень" в Ташкенте (Узбекистан) 14-летний Станислав был признан лучшим нападающим соревнований.

В августе 2017 года, в возрасте 16 лет, Басманов дебютировал на профессиональном уровне в рамках второй лиги. А уже спустя неделю нападающий забил дебютный гол за дублирующий состав "Астаны" в третьем по значимости дивизионе страны.

В том же году он провел немало матчей в составе юношеских сборных Казахстана до 16 и 17 лет. Осенью 2017-го он провел три матча в отборе на юношеский чемпионат Европы до 17 лет и даже забил единственный гол команды в трех проигранных встречах.

В 2018-м он помог "Астане-М" выиграть вторую лигу, забив девять мячей в 27 сыгранных матчах. Также провел три игры в юношеской лиге УЕФА, а в конце октября дебютировал в КПЛ в возрасте 17 лет и четырех месяцев. По сей день он замыкает топ-6 юных дебютантов в истории клуба.

В сезоне-2019 играл гораздо меньше. Все-таки это была уже первая лига, а конкуренции в команде меньше не стало, да и Станислав был одним из младших игроков дубля. В 13 матчах забил два мяча, но в основном был в тени более старших товарищей - Рамазана Каримова и Владислава Прокопенко.

В единственном сыгранном матче в рамках юношеской лиги УЕФА в том сезоне Басманов отличился красивым забитым мячом. Но в ответной встрече "Астана" разгромно проиграла соперникам из Израиля, а Станислава в составе уже не было.

2020-й стал переломным для Басманова. Все началось с пандемии, сдвигов старта сезона в первой и второй лигах, приостановке чемпионата в КПЛ. К лету стало известно, что вместо двух команд "Астаны" в первой и второй лиге оставят лишь одну - во второй. Нескольких футболистов из расформированной команды "Астана-Жас" перевели в команду "Астана-М", а Басманов, наряду с хавбеком Мади Жакипбаевым, были призваны в ряды основного состава.

Басманов стал часто попадать в заявку на игры КПЛ, но сыграл свой единственный матч в сезоне в высшем дивизионе лишь в последнем туре под руководством Андрея Тихонова. Российский специалист выпустил местного воспитанника на семь минут.

В 2020-м игрок почти не получал игрового времени, но был как никогда близок к основной обойме. В прошлом сезоне история повторилась, но с положительными красками. Басманов начал время от времени получать игровое время, а еще у него была возможность выступать за "Астану-М" во второй лиге.

В итоге в КПЛ-2021 он провел пять матчей, а еще семь - в Кубке Казахстана. У него были неплохие матчи, где Станислав проявлял технику, демонстрировал хорошую скорость, пробивал в каркас ворот. Но голевыми действиями за основу так и не отметился. Зато в 13 матчах второй лиги он наколотил 21 гол и сделал семь ассистов, в среднем набирая по два очка за игру.

Интересно, что Басманов долгое время игнорировался тренерами юношеской сборной до 19 лет, а затем и молодежной. За эти команды он так и не сыграл ни одного матча. Лишь прошлой осенью был вызван из резервного списка в "молодежку", но в итоге все равно не попал в заявку.

Получается, что у Станислава есть практический уникальный шанс - дебютировать за взрослую национальную сборную, при этом не сыграв ни разу за команды U-19 и U-21. И будет интересно посмотреть, как себя проявит молодой футболист под пристальным вниманием со стороны Байсуфинова.

Известно, что Басманов очень серьезно относится к тренировкам и спортивной дисциплине в целом. Футболист следит за своим питанием и режимом сна. Вполне вероятно, что это во многом заслуга отца-футболиста, который прекрасно знал, что нужно делать, чтобы вырастить из своего сына настоящего профессионала.

Остается с интересом ожидать 13 февраля, ведь именно в этот день сборная Казахстана проведет товарищескую встречу с командой легионеров КПЛ.

Полностью с составом национальной команды можете ознакомиться по этой ссылке.

Фото: ФК "Астана"©️